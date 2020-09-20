Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ-9 - Son Dakika

Koronavirüs hastası babadan uyarı, "Sevdikleriniz kapalı kapılar ardında kalmasın"

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan koronavirüs hastası 26 yaşındaki Sertan Şahin'in evinde izole olduğu sırada 18 aylık kızıyla göz göze geldiği görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Balkona çıkarak objektiflere el sallayan Şahin, bu görüntülerin ardında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çeken Şahin, "Sevdikleriniz kapalı kapılar ardında kalmasın" dedi.

Buca'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Sertan Şahin'in (26), koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ailesine haber verip, kendisini yaşadığı evde karantinaya aldı. 4 gündür evin içindeki bir odada karantina altında olan Şahin, eşi ve 18 aylık kızı Eylül'den uzak durarak yaşamını sürdürüyor. Minik Eylül'ün özleyip, karantinada kalan babasının kaldığı odanın önüne gelip, seslenmesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oluyor. Hasretlerini kapı aralığından dindiren baba-kızın duygu dolu o anları Sertan Şahin tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

O görüntülerin ardından balkona çıkarak objektiflere el sallayan Şahin, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çeken Şahin, "Tedbirlere uyulmasını istiyorum. Maske takmak sevdiklerinizin kapılar ardında kalmasını önlüyor. Sevdikleriniz kapalı kapılar ardında kalmasın. Tüm koronavirüs hastalarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sertan Şahin'in çektiği kızı Eylül ile kapı ardından yaptığı görüşmeden görüntü-Karantinadaki Sertan Şahin'in balkondan kameralara el sallamasından görüntüHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Akdeniz foku avlanırken görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan bir Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından avlanırken cep telefonu ile görüntülendi.

Turgutreis mahallesindeki balıkçı barınağında oturan vatandaşlar, bugün saat 09.00 sıralarında, suda bir Akdeniz foku olduğunu fark etti. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen foku, cep telefonları ile görüntüledi. Ağzında yakaladığı balık ile görüntülenen fok, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fokun vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilmiş görüntüsüHaber: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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21 aracın camını kıran kadın gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da, park halindeki 21 aracın camını sopayla kıran yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın, bilinmeyen nedenle elindeki sopayla park halindeki 21 otomobilin camlarını tek tek kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, kısa süre içerisinde kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada park yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Camları kırılmış park halindeki araçlarOlayı anlatan vatandaşSokakta bulunan araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

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Üniversiteli Kader ve Fatma Gül'ün ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki NİĞDE'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu üniversiteden arkadaşı Fatma Gül Uzun (23) ile yaşamını yitiren Kader Karaca'nın (22) ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün, cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına tepki gösterdi. Rize'de yaşayan Kader Karaca'nın babası Şinasi Karaca, "Bu normal bir kaza değil. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyorö dedi.

Kaza, 18 Ekim 2019'da, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.G., tutuklandı. Sürücü yargılandığı mahkeme tarafından, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Ö.G. daha sonra, cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildi.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİKader Karaca'nın ailesi, 6 yıl 8 ay hapis cezası alan sürücünün cezaevinden denetimli serbestlikle çıkarılmasına, tepki gösterdi. Kader'in kardeşi Muhammet Karaca, "İnsanlara bu çok basit bir trafik kazasıymış gibi geliyor. 132 kilometre hızla giden ve çarptıktan sonra belli bir mesafeye kadar da sürükleyen bu kaza, basit bir olay değil. Son duruşmada hakim 6 yıl 8 ay ceza verilmesine karar verdi. Biz bu karara itiraz ettik. Pandemi süreci dolayısıyla da zanlı denetimli serbestlikten yararlandı, şu an dışarıda. Sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Bizim canımızı yakan sürücünün yeniden içeriye girmesini istiyoruz. Sesimi duyuruncaya kadar sosyal medyadan Kader ve Fatma Gül'ün sesi olun etiketi ile seslenmeye devam edeceğimö dedi.

'DIŞARIDA DOLAŞMASI BENİM CİĞERİMİ YAKIYOR'

Kader Karaca'nın babası Şinasi Karaca da "Bir insan bir suç işlediyse ki bu suç 2 üniversite öğrencisinin hayatına mal olduysa, suçlunun dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi değil, en ağır cezayı alması gerekir. Onun dışarıda dolaşması benim ciğerimi yakıyor. Bu normal bir trafik kazası değil, şehir içinde 132 kilometre hız. Şu anda serbest olan bu adam benim kızımı elimden aldı. Bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyorumö diye konuştu.