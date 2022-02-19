Bodrum'da AKUT gönüllülerine ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimi - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerine ileri seviye enkazda arama ve kurtarma eğitimleri veriliyor.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki AKUT Bodrum Kürşat Avcı Operasyon Merkezi'nde iki gün sürecek eğitimlere aralarında kadınlarında olduğu 30'dan fazla gönüllü ve eğitmenler katılıyor.

Merkezin bahçesinde kurulu farklı istasyonda yapılan eğitimde, baş üstü geçiş, tahkimat, temiz kapak, yanal geçiş eğitimleri veriliyor. Eğitimin ikinci gününde ise tatbikat gerçekleştirilecek.

Eğitim çalışmalarını izleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da AKUT'un özellikle doğal afetlerde ve arama kurtarma faaliyetlerinde her zaman Türk halkının yanında olduğuna işaret etti.

Derneğin yurt içi ve dışında birçok operasyona katıldığını aktaran Aras, dernek gönüllülerine, eğitmenlerine ve yöneticilere başarılar diledi.