Bodrum'da alevler 2 hektar çam ormanını küle çevirdi
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Bodrum'da alevler 2 hektar çam ormanını küle çevirdiMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.
Bodrum Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:17 Kaynak: DHA
'da alevler 2 hektar çam ormanını küle çevirdi Muğla
'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar gördü. Gündoğan
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan 9 helikopterle müdahaleye başlanırken, Milas Orman İşletme Müdürlüğü
ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip de olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterlerin yanı sıra 12 arazöz, 1 dozer ve 90 personel katıldı. Havadan ve kardan 2 saatlik müdahale ile alevler söndürülürken, ilk belirlemelere göre 2 hektar kızılçam ormanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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