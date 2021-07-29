Bodrum ve Milas'ta alevler büyük otellere dayandı! Turistler teknelerle tahliye edildi - Son Dakika

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada " Güvercinlik'te bir otel tahliye edildi" dedi.

"KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI"

AA muhabiri Ali Ballı, Bodrum'daki yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı:

"Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Oteller bölgesi burası, otel çalışanlarının da otelden çıktığını ve güvenli alanlara geçtiğini gördük. Yangın oldukça büyük."

"OTELLER BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN OLDUKÇA ÖNEME SAHİP"

"Milas-Bodrum sınırında bir yer. Güvercinlik Mahallesi'nde bulunuyor, burada çok büyük 5 yıldızlı oteller var. Oteller bölgesi olduğu için oldukça öneme sahip bir yer. Çok sayıda aracın bölgeye gittiğini görüyorum. Alevler şezlonglara kadar ulaşmış durumda. Teknelerdeki vatandaşlar da panik halinde. Tatilciler söndürme çalışmalarını izliyor."

ALEVLER 5 YILDIZLI OTELLERİN BAHÇESİNE DAYANDI

Milas'da da çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, alevler 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi.

TEKNELERLE TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi .Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.