Bodrum'da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı - Son Dakika

Bodrum'da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı

- Bodrum'da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Yarımadasında Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan 120 Milyon TL'lik alt yapı çalışmasının 23,5 kilometresi tamamlandı.

- Bodrum'da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum Yarımadasında Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olan 120 Milyon TL'lik alt yapı çalışmasının 23,5 kilometresi tamamlandı.

MUĞLA - Dünya'nın ve Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Bodrum ilçesinde alt yapı sorunun çözüme kavuşturulması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum'un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmalarında ilk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yapılacağı altyapı çalışmalarının 23,5 kilometresi tamamlandı.

160 km kanalizasyon hattı yapılıyor

Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağlanan 83 Milyon Euro'luk kredinin 350 Milyon TL'si ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi haline gelen alt yapı sorununun büyük bölümü çözülüyor. Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresinde ilk etapta 120 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.

Doğal ve eşsiz güzellikleri ile dünyanın ve Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Muğla'da vatandaşların huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın incisi Bodrum'da altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, en büyük yatırımı altyapıya ayırdıklarını belirtti.

Başkan Gürün; "Muğla'mızda birbirinden değerli 13 ilçemizde önem ve aciliyet durumuna göre hizmet ve projelerimizi belirleyerek çalışmalara başladık. Altyapı konusunda büyük eksiklikleri olan Bodrum için tarihinin en büyük altyapı yatırımını başlattık. Güzel Bodrumumuz bundan sonra altyapı sorunları ile değil, sanatın, kültürün, güzelliklerin merkezi olarak anılacak" dedi.

Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da altyapının 23,5 kilometresi tamamlandı - Son Dakika

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