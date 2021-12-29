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Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi - Son Dakika

Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi

29.12.2021 17:42

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi.

Yalıkavak Küdür mevkisinde balık avına çıkan bir grup balıkçı, bulundukları alanda bir Akdeniz fokunun olduğunu fark etti.

Amatör balıkçı Ali Üzer, sualtı kamerasıyla foku deniz altından görüntüledi. Fokun denizde oldukça sakin olduğu ve zaman zaman avlandığı gözlendi.

Üzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede sık sık balık avı yaptıklarını ve Akdeniz fokuyla karşılaştıklarını ifade etti.

Fokun kendilerine çok yaklaşmadığını belirten Üzer, "Uzaktan birbirimize bakarız ama bu sefer çok sakindi ve yanımızda yaklaşık 10 dakika kaldı. Bu arada ben de kameramı suya sokup görüntüledim, rahatsız olmadı. Çok fazla rahatsız etmeden görüntüsünü aldım. Sağlıklı ve huzurlu oluşu bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi
Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi
Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi

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Akdeniz, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da amatör balıkçı, Akdeniz fokunu sualtı kamerasıyla görüntüledi - Son Dakika
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