Son Dakika › Güncel › Bodrum'da amatör balıkçının oltasına kalamar takıldı - Son Dakika
Bodrum'da amatör balıkçının oltasına kalamar takıldı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla kıyıdan 80 santim kalamar yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:54 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla kıyıdan 80 santim kalamar yakaladı.
Mert Algın, balık tutmak için Torba sahiline gitti. Algın'ın oltasına 80 santim uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında kalamar takıldı.
Geçen yıl da kalamar yakaladığını vurgulayan Algın, "Özellikle kıyıdan yakaladığım bu kalamar beni oldukça sevindirdi." dedi.
Son Dakika Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı