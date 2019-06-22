Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Amiral Turgut Reis anılacak
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Bodrum'da Amiral Turgut Reis anılacak

16 dakika önce

Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis, doğduğu yerde anılacak.

Bodrum'da Amiral Turgut Reis anılacak, System.String[]
Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis, doğduğu yerde anılacak.

Bodrum Turgutreis doğumlu Kaptan-ı Derya Amiral Turgut Reis şehit oluşunun 454'üncü yıl dönümünde Bodrum'da anılacak. Bodrum Belediyesi tarafından 23 Haziran Pazar günü düzenlenecek anma etkinlikleri, saat 10: 00'da Turgutreis Atatürk Meydanı'ndaki anıt önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Bodrumlu yazar Cezmi Çoban'ın Amiral Turgut Reis'in yaşam öyküsünü anlattığı kitabın imza etkinliği, Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Amiral Kafe'de gerçekleştirilecek. Bu özel gün için Marmaris'ten gelen Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu, akşam saat 21: 00'de Turgutreis Atatürk Meydanı'nda bir konser verecek. Etkinlikler, Turgutreis Mahallesi'ndeki camilerde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından lokma ikramı ile son bulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un büyük değerlerinden biri olan Amiral Turgut Reis'in anma etkinliklerine tüm Bodrum halkını davet etti. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
Denizcilik, Turgutreis, Bodrum, Turgut Reis, Güncel
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