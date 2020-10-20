Bodrum'da ana yola inen domuzlar yiyecek aradı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları yiyecek aramak için ana yola indi. Vatandaşlara kendilerine aldırış etmeyen domuz sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi.Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum'da aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek aramak için Bodrum - Milas Karayolu'nun Torba Mahallesi kesiminde yola indi. Bir süre yol boyunca ve mahallede gezinen domuzlar yiyecek aradı.Yoldan geçen sürücülere zaman zaman domuzlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Otomobilini durdurup, domuz sürüsünün yolun karşısına geçmesini bekleyen Sedat Gökmen (50) o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşılan görüntülere, 'Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar. Yetkililer ve hayvan severler ormanlık alanlara yiyecek atmalı. Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak' yorumları yapıldı.
Vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenen domuz sürüsü bir süre sonra doğal yaşam alanlarına dönerek gözden kaybolduğu öğrenildi.
- Kaynak: DHA
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