Bodrum'da "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği beğeni topladı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde, "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği ilgi gördü.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı sene sonu etkinliğinin bu yılki teması Bodrum olarak belirlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin halkoyunları gösterileri, Bodrum'u tanıtan slaytlar, Dereköylü Cemal Savran ve "Tenekeci Mehmet" olarak tanınan Mehmet Karaöz yöresel halk oyunları ile misafir oldu.

Etkinlikte, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim üyesi Tarkan Erkan ve ekibi konser verdi.

Ayrıca etkinlik öncesi 2/E sınıfının resim sergisinin de açılışı yapıldı ve öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar da sergilendi.