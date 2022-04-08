Bodrum'da "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği beğeni topladı

08.04.2022 12:52
Bodrum'da "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği beğeni topladı

Bodrum ilçesinde, "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği ilgi gördü.

Bodrum ilçesinde, "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği ilgi gördü.

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı sene sonu etkinliğinin bu yılki teması Bodrum olarak belirlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin halkoyunları gösterileri, Bodrum'u tanıtan slaytlar, Dereköylü Cemal Savran ve "Tenekeci Mehmet" olarak tanınan Mehmet Karaöz yöresel halk oyunları ile misafir oldu.

Etkinlikte, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı öğretim üyesi Tarkan Erkan ve ekibi konser verdi.

Ayrıca etkinlik öncesi 2/E sınıfının resim sergisinin de açılışı yapıldı ve öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar da sergilendi.

YORUMLAR
500
4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı 4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başladı AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor AnadoluJet'in Bodrum-Stockholm, İzmir-Beyrut uçuşları başlıyor

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Anadolu'nun Renkli Adımları' etkinliği beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Anadolu'nun Renkli Adımları" etkinliği beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement