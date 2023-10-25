Annesinin emzirirken uyuyakaldığı bebek boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid'i emzirirken uyuya kaldı. Nefes alamayan talihsiz bebek boğulurken, anne ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

EMZİRDİĞİ SIRADA UYUYAKALDI

Olay, akşam saatlerinde İslamhanaleri Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid'i emzirdiği sırada uyuya kaldı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Gadır B., uyandığında çocuğunun hareketsiz kaldığını fark etti.Telaşa kapılan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan anne Gadır B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.