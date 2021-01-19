Bodrum'da annenin kızını yaralayan köpeği kamyonetle ezdiği iddiası - Son Dakika

Bodrum'da annenin kızını yaralayan köpeği kamyonetle ezdiği iddiası

19.01.2021 17:31
Bodrum'da annenin kızını yaralayan köpeği kamyonetle ezdiği iddiası, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kızına saldırarak yaraladığını iddia ettiği köpeğin sahibinden şikayetçi olan annenin köpeği kamyonetle ezdiği ileri sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kızına saldırarak yaraladığını iddia ettiği köpeğin sahibinden şikayetçi olan annenin köpeği kamyonetle ezdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Konacık Mahallesi Babürşah Sokak'taki bir sitede köpeğini gezdirmeye çıkan Begüm Çelik (19), aynı sitedeki başka bir aileye ait American staff cinsi köpeğin hızla yaklaşması üzerine köpeğini kucağına aldı.

Köpeğin üzerine hamle yapmasıyla korkan genç kız, durumu ailesine bildirdi.

Kızının vücudunda çizikler olduğunu gören anne Ayça Yüksel, genç kızı bindirdiği kamyonetiyle saldırdığı ileri sürülen köpeği ezdi.

Bacağından yaralanan köpek ise sahipleri tarafından götürüldüğü veterinerde ameliyata alındı.

Olayın ardından polise başvuran taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada yaşananlar sitenin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, koşarak gelen bir köpeğin genç kızın kucağına aldığı köpeğine ulaşmak için hamle yapması ve patileriyle tırmanmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada ağladığı ve yardım istediği görülen genç kız, olay yerine gelen kamyonete bindi.

Kamyoneti takip etmeye başlayan ve önüne geçmeye çalışan köpeğin bir ayağının araç lastiğinin altında kalması da görüntülerde yer aldı.

"Kendimi köpeğim için siper ettim"

Hastaneden yaralandığına dair rapor alan Begüm Çelik, gazetecilere, vücudunun birçok bölgesinde yaralanmalar olduğunu söyledi.

Kıyafetinin kalın olması nedeniyle ısırık darbelerinin vücuduna geçmediğini ileri süren Çelik, "Kendimi köpeğim için siper ettim. Çünkü onu çok kötü yapacaktı. Çığlık attım ama kimse gelmedi. Annemi aradım ve gelince kendimi araca zor attım. Sonra araçla sahiplerine ulaşmak için olayın yaşandığı yere doğru gittik ama kimse çıkmayınca geri döndük. Köpeğin ezildiğini görmedim." ifadelerini kullandı.

Kızını kurtardığını ileri süren Anne Ayça Yüksel de köpeği ezip kaçtığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Köpeğimiz sakat kaldı, çok üzgünüz"

Yaralanan köpeğin sahibi Namık Yılmaz ise "Yaşananlar bizi çok üzdü. Köpeğimiz sakat kaldı." diyerek üzüntü yaşadı.

Köpeklerinin henüz 11 aylık yavru olduğunu ve ısırgan bir hayvan olmadığını ileri süren Yılmaz, "O anda genç kız korkmuş ve annesine telefon açmış. Anne de o telaşla gelip köpeğimizin üzerine aracını sürmüş. Birkaç kez üzerinden geçmiş. Köpeğimiz kanlar içinde kalmış. Bunu da birkaç dakika seyredip sonra da olay yerinden kaçmış. Bizi tek rahatsız eden yaşananları kapımızı çalıp söylememesi, özür dilememesi. Bize durumu söylese yanlışlıkla olduğunu düşüneceğiz ama bu saatten sonra bilinçli yapıldığını düşünüyoruz. Köpek oyun köpeği ve eğitimli bir köpekti. Biz gereken mercilere şikayetçi olduk." şeklinde konuştu.

Eşi Seçil Yılmaz da yaşanan hadise sonrası köpeklerinin sakat kalması nedeniyle acı içinde olduklarını dile getirdi.

Konacık, Bodrum, Köpek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da annenin kızını yaralayan köpeği kamyonetle ezdiği iddiası - Son Dakika


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