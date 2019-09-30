Son Dakika Haberleri: Bodrum'da "Anneye Bir Nefes Ol" projesi
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Bodrum'da "Anneye Bir Nefes Ol" projesi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Anneye Bir Nefes Ol" projesi kapsamında, yaza veda partisi düzenlendi.

Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Anneye Bir Nefes Ol" projesi kapsamında, yaza veda partisi düzenlendi.

Bitez Özgür Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri bir araya getirildi.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Can Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Vehbi Yazıcı, Ülker İnan, Yılmaz Algül ve üyeler Tutku Yılmaz etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gönüllüler animasyon, müzik, dans, atölye çalışmaları ve çeşitli yiyecek sunumlarıyla gün boyunca veli, öğrenci ve eğitmenlere keyifli anlar yaşattı.

Bodrum, Bitez, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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