Son Dakika Haberleri: Bodrum'da araçlar 4 km'lik yolu 45 dakikada geçti
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Bodrum'da araçlar 4 km'lik yolu 45 dakikada geçti

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum'a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti.

Bodrum'da araçlar 4 km'lik yolu 45 dakikada geçti, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum'a akın eden tatilciler, aşırı yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçti. Bayramın 1'inci günü araçlar kilometrelerce kuyruk oluştururken, sahillerde ise adım atacak yer kalmadı.

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege'de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum'un yolunu tuttu. Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum'a taşındı. İstanbul'da trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum'da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum'a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Bodrum'a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
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