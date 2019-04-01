Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Aranan 'Maviş' Lakaplı Kişi, İzmir'de Yakalandı

Bodrum'da Aranan 'Maviş' Lakaplı Kişi, İzmir'de Yakalandı

23 dakika önce

GÖÇMEN kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Yunus Metin, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

Bodrum'da Aranan 'Maviş' Lakaplı Kişi, İzmir'de Yakalandı, System.String[]
GÖÇMEN kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Yunus Metin, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

Yasadışı yollarla Ekim 2018'de  Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber tekne, Gümbet Koyunda sahilden 50 metre açıkta batması sonucu 3 mülteci çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklanırken, Yunus Metin isimli firari için yakalama çalışmaları başlatıldı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 'Maviş' lakaplı Yunus Metin İzmir'de gözaltına alındı. Bodrum'a getirilen Yunus Metin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:59 Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, İzmir, Güncel
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