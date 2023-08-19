Bodrum'da arı sokan iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Bodrum'da arı sokan iş insanı hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 19.08.2023 19:33

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, ailesiyle tatil yaparken teknede arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teknede arı sokup rahatsızlanan iş insanı Aydın Berkman (61), hayatını kaybetti.

ARI SOKUNCA FENALAŞTI

Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, Orak Adası'nda bir koyda demirli teknede ailesiyle tatil yaparken bugün sabah saatlerinde arı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaştı.

Aydın Berkman

HAYATA TUTUNAMADI

Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı "Yaşam" ile 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a, yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ancak Berkman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Aydın Berkman'ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bodrum'da arı sokan iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da arı sokan iş insanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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