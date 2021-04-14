Bodrum'da arıcılık kursu açıldı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bodrum Ziraat Odası iş birliğinde arıcılık kursu açıldı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda teorik eğitimle başlayan kursa, 15 kursiyer katıldı.

Balparmak Arıcılık Akademisi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kursun açılışında konuşan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, turizm kenti olan ilçede tarımsal çalışmaların da öne çıktığını söyledi.

Bölgede tarımsal üretimin artması için resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olduklarını belirten Melengeç, bilinçli üretimle kalitenin artması için çeşitli eğitim çalışmaları düzenlediklerini belirtti.

Kursun açılışında Balparmak Kurumsal İletişim ve Organizasyon Müdürü Neval Tunalı, Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Emel Damarlı ve Balparmak Organizasyon Müdürü Gülay Yalçınkaya'da yer aldı.

24 saati teorik olmak üzere toplam 72 saatlik kurs sonunda başarılı olanlara belgeleri verilecek.