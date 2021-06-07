Bodrum'da arıcılık kursu açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Bodrum Ziraat Odası iş birliğinde bu yıl ikinci kez arıcılık kursu açıldı.
Nisan ayında ilki gerçekleştirilen kursun ardından gelen talep üzerine hazırlanan yeni kurs programı, Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda teorik eğitimle başladı.
Balparmak Arıcılık Akademisi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen kursa 24 kursiyer katıldı. Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, kursiyerlere başarı diledi.
Oda olarak üreticileri ziyaret edip yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Melengeç, tarımsal üretimde farklı konularda kurs açmayı planladıklarını kaydetti.
24 saati teorik olmak üzere toplam 72 saatlik kursta başarılı olanlara sertifika verilecek.
Kaynak: AA
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