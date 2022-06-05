Bodrum'da asayiş uygulaması yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gümbet Mahallesi'nde umuma açık yerlerdeki kontrollere, asayiş ve narkotik ekiplerinin yanı sıra kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve trafik birimlerinde görevli 300'e yakın polis katıldı.

Uygulamaya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Ercan, Muğla Asayiş Şube Müdürü Vasfi Öztüzün ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da katıldı.

Dilberoğlu, bazı işletmeciler ve tatilcilerle sohbet etti.

Asayiş uygulamasında aranan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, eksiklikleri olan bazı mekanlara ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.