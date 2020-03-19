Bodrum'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Son Dakika
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Bodrum'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam seyir halindeki Turgutreis dolmuşundaki tüm yolcuların karantinaya alındığıyla ilgili asılsız bir paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. WhatsApp gruplarında kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan fotoğraflı paylaşımda, "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi, az önce arabayla beraber alındı. Büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" ifadesi kullanıldı. Bodrum'da hijyen çalışmaları yapan iki görevlinin kaldırımda yürürken çekilmiş fotoğrafının kullanıldığı paylaşım, halk arasında korku ve paniğe neden oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımla ilgili harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen B.B., Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren B.B., sonrasında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan adliyeye nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:33 Kaynak: DHA

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