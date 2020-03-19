Bodrum'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2) - Son Dakika

SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sosyal medya hesabından "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı. Büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" şeklinde paylaşımda bulunan B.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),