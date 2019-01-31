Bodrum'da Askeri Araç Kayalıklara Çarptı: 3 Asker Yaralı
1 saat önce
Bodrum'da askeri araç kayalıklara çarptı: 3 asker yaralıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde askerleri taşıyan minibüs su kanalına düştü, 3 asker yaralandı.
Bodrum
'da askeri araç kayalıklara çarptı: 3 asker yaralı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesinde askerleri taşıyan minibüs su kanalına düştü, 3 asker yaralandı.
Mumcular Mahallesi'nde bulunan Imsık Askeri Havaalanından Bodrum'a dönen askerleri taşıyan minibüs sağanak yağmur nedeniyle savruldu. Sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına düşen araç kayalıklara çarparak durabildi. Güvercinlik
Mahallesi girişinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen Muğla Arama Kurtarma ekipleri araçtan askerleri çıkararak kurtardı. Kazada 1 uzman çavuş ve 2 er yaralandı. Kaza sonrası 2 er Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 asker ise özel bir hastaneye kaldırıldı. 3 askerin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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