Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı

Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı

39 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bodrum- Milas karayolu Güvercinlik istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.

Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması

Hırsızlık Amacıyla Girdikleri Evde 5 Kişilik Aileyi Öldürüp Ateşe Veren Canilere Ceza Yağdı Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:51:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]