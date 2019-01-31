Bodrum'da Askerleri Taşıyan Minibüs Kayalıklara Çarptı: 3 Yaralı
39 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bodrum- Milas
karayolu Güvercinlik
istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.
Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:12 Kaynak: AA
Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti
ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması
Hırsızlık Amacıyla Girdikleri Evde 5 Kişilik Aileyi Öldürüp Ateşe Veren Canilere Ceza Yağdı
Abdullah Gül Parti Kuracak mı? En Yakın Arkadaşı Tartışmalara Noktayı Koydu