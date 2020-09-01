Bodrum ilçesinde, Muğla Barosu Bodrum Temsilciliğince adli yıl açılış töreni yapıldı.
Bodrum Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Özyiğit, burada yaptığı konuşmada, adaletin önemine dikkati çekti.
Törene çok sayıda avukat katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da avukatlardan adli yıl açılış töreni - Son Dakika