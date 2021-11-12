Bodrum'da aynı bölgede yine yangın çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi tepelerinde bugün akşam saatlerinde bir yangın başladı. Otluk ve çalılık alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve jandarma ekipleri yaptı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye araç ulaşımının olmaması sebebiyle alevlere pat patlarla müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken 10 dönüm otluk ve çalılık alanın kül olduğu öğrenildi. Aynı bölgede daha önce de birkaç kez yangın çıkması akıllara kundaklama ihtimalini getirdi.

(Hamdi Yörür/İHA)