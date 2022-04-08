Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

08.04.2022 16:29
Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi

Bodrum ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonunda ilçedeki birçok kurumdan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Bodrum Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doç. Dr. Funda Sevencan, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Selen Canpolat, Psikolog Ceyda Kara konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayda, Türkiye ve dünyada bağımlılıkla mücadele ve birincil korunma stratejileri, bağımlılık yapıcı maddeler ve tanımları, uyuşturucu ile mücadele basamakları ve uyuşturucuyla mücadelede arz gibi konular ele alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI Son dakika haberleri! POLİS HAFTASI MOTOSİKLETLİ KORTEJLE KUTLANDI Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor Ovacık'ta nisan ayında kar küreme çalışmaları devam ediyor

Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Bağımlılıkla Mücadele' çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 16:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Bağımlılıkla Mücadele" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement