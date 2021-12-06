Bodrum'da bahçelerin demir kapılarını çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı evlerin bahçelerinin demir kapılarını çaldıkları iddiasıyla İzmir'de yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede sağanağın etkili olduğu, elektrik kesintisinin de yaşandığı cumartesi gecesi, Yokuşbaşı ve Umurça Mahallesi'nde bazı ikametlerin bahçe kapıları çalındı.

Kapıları çalınan vatandaşların ihbarının ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, demir kapıların bir kamyonetle İzmir'e götürüldüğünü belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen ortak çalışma sonucu kapıları çaldığı tespit edilen 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Daha önce de haklarında hırsızlıktan işlem yapıldığı belirlenen M.C.C. ve D.A. gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.