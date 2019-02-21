Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Barınakta Demirli Yatta Yangın Çıktı

Bodrum'da Barınakta Demirli Yatta Yangın Çıktı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle ahşap yatta yangın çıktı.

Bodrum'da Barınakta Demirli Yatta Yangın Çıktı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle ahşap yatta yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap yat kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Barınakta demirli 8 metrelik 'Mavikuş' isimli ahşap yatta henüz belirlenemeyen nedenle  yangın çıktı. Alevler kısa sürede teknenin güvertesini kaplarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına yaklaşık yarım saat boyunca müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, ahşap yattaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, değeri 500 bin TL olduğu öğrenilen ahşap yat kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:23 Kaynak: DHA

İtfaiye, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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