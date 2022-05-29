Bodrum'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Milas'tan Bodrum istikametine giden Cengiz Güldağ'ın kullandığı 48 AEB 202 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Motosiklet bir süre sürüklenerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.