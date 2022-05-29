Bodrum'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

29.05.2022 20:38
Bodrum'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Milas'tan Bodrum istikametine giden Cengiz Güldağ'ın kullandığı 48 AEB 202 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Motosiklet bir süre sürüklenerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

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