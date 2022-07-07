Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

07.07.2022 19:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapu sahteciliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, sahte evrakla kendilerine ait olmayan araziyi satmaya çalışan şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü içerisindeki 3 şüpheliyi sahte evraklarla yakaladı.

Gözaltına alınan R.K, H.K. ve M.C.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bodrum'da, başkasına ait araziyi sahte evrakla satmaya çalışan 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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