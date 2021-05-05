Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü - Son Dakika

Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü

05.05.2021 14:05

Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü 17 günlük kapanma dayanışmayı arttırdı Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunan hayırsever vatandaşların sayısı 17 günlük kapanmayla 2 katına çıktı.

Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü

17 günlük kapanma dayanışmayı arttırdı

MUĞLA - Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunan hayırsever vatandaşların sayısı 17 günlük kapanmayla 2 katına çıktı. Kampanyaya iş adamları, esnaf, ev hanımları gibi birçok kesimden yardım geldiğini ifade eden işletme sahibi kumbarasındaki parayı getiren çocuklarında yardım kampanyasına katıldığını ifade etti.

Bodrum'un Konacık mahallesinde bulunan Tenha isimli Restoranın geçen yıl pandemi sürecinde başlattığı " siz evde kalın biz getirelim" kampanyası çığ gibi büyüdü. Yardıma muhtaç insanlara ücretsiz yemek dağıtımı yapan restoranı duyan vatandaşlar kampanyaya katılmaya başladı. 1 yıldır geleneksel olarak devam eden kampanyaya ramazan ayında talep 2 katına çıktı. 17 günlük kapanma ile birlikte evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek sayısı yaklaşık 200 kişiyi buldu. Her gün 4 çeşit yemekten oluşan menü akşam ezanından önce iftar vaktine kadar ihtiyaç sahiplerine yetiştiriyor. Her sabah 9'da yemek listesini yenileyen Reyhan Günay yemekleri 11'de paketlemeye başlıyor. 4 saat süren paketlemenin ardından yemekler Bodrum'un dört bir yanında bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Aynı zamanda restoranın gelirlerinin bir kısmını ise Güllük hayvan barınağı bir el bir pati derneğine bağışlanıyor.

Çocuklar kumbarasında ki paralarını getirdi

Tenha restoranın işletmecisi Reyhan Günay geçen yıl pandemi sürecinde başlattıkları yardımın çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek "Geçen yıl pandemi süreci ile başlayan evde kal çağrısıyla ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve hastalara yardımcı olmak istedik. Her gün evlerine yemeklerini ve çeşitli ihtiyaçlarını bıraktık. Bu yardımlaşmayı biz sürdürmeye devam ettik. Geçen yılda ramazan ayına denk gelmişti evde kal çağrısı bu yılda ramazan ayında duyarlı vatandaşlar sağ olsunlar destek oldular ve çığ gibi büyüyen, özellikle 17 günlük kapanmada hayırsever vatandaşların destekleri daha da arttı. Hergün 4 çeşit yemek götürüyoruz, ihtiyaç sahiplerine. Farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızda oluyor. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Günlük 100 ila 170 arasında ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırıyoruz. Bizim bu çağrımızı sosyal medyadan duyan anneler, kumbarasındaki parayı getiren çocuklar, yaşlı teyzeler, çiftçiler, iş adamları gibi bir çok meslek dalından yardım etmek isteyen insanlar oluyor. Biz tenha restoran olarak başladık bu yardıma ve bzi duyanlar çok büyük destek olmaya başladılar" dedi.

Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü
Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü

Konacık, Ramazan, Bodrum, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu! Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu! Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!

Son Dakika Haberleri
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:59 Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu!
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
15:31 Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı
15:22 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu         
16:42
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti         
16:30
Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi         
16:04
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti Bu illerde evi ve arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar alıp başını gitti         
15:42
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi         
11:41
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
1907 Fenerbahçe Espor, NBA 2K Avrupa Şampiyonu oldu 1907 Fenerbahçe Espor, NBA 2K Avrupa Şampiyonu oldu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 16:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da başlatılan yemek yardımı kampanyası çığ gibi büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement