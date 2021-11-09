Bodrum'da batan teknedeki kayıp 2 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, batan fiber teknedeki kayıp iki düzensiz göçmenden birinin daha cesedine ulaşıldı.

Bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp kişilerin bulunmasına yönelik bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalarda 21 yaşındaki Filistin uyruklu düzensiz göçmenin cesedine Karaada açıklarında ulaşıldı.

Ceset incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında A.Ç, A.S.M. ve S.Y. isimli şüphelileri Kumbahçe Mahallesi'nde yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 5 Kasım'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne batmıştı. Teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarılmış, kayıp olduğu değerlendirilen 3 kişinin bulunması için çalışma başlatılmıştı. Kayıp kişilerden birinin cesedi 7 Kasım'da Orak Adası açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince bulunmuştu.