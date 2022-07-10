Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, arife günü başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü de devam etti. Gümbet , Bitez , Ortakent, Yalıkavak ve Göltürkbükü'nde deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistler, plajlarda güneşlendi. Bazı otellerde düzenlenen havuz partileri ise tatilcilerden ilgi gördü.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Bodrum, Tatil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum plajlarında bayram hareketliliği - Son Dakika

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