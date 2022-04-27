Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak - Son Dakika
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Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak

27.04.2022 09:53
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak

Bodrum Havalimanı, bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum Havalimanı, bayram trafiğini karşılamak üzere tüm hazırlıklarını tamamladı. 29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bayramı ilçede geçirmek isteyen vatandaşlar gelmeye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte yabancı turistin tercihi de ilçe olunca bayramda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram tatilinde başta oteller olmak üzere kentin birçok noktasında bayramda etkinlik ve konserler düzenlenecek.

Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu belirten TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketi bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu bekleniyor" dedi.BAYRAMDA 30 BİN YABANCI TURİST BEKLENİYOR

Bodrum'un bu yıl da yabancı turistlerin favori destinasyonları arasında yer almaya devam edeceğini söyleyen Kayaoğlu, " 27 Mart'ta başlayan dış hat uçuşlarının bu ay sonunda günde ortalama 20 sefere, mayıs sonundaysa günde ortalama 60 sefere çıkacak. 29 Nisan-8 Mayıs arasında Bodrum'a yurt dışından 30 bine yakın turist gelmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla Bodrum'a mayıs ayı süresince toplam 10 havayolunun İngiltere, Belçika, Almanya, Rusya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya ve Bulgaristan'dan düzenli sefer düzenlemesi bekleniyor" diye konuştu.


Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak
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Bayram, Bodrum, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak - Son Dakika
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