BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI - Son Dakika
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BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI

01.05.2022 22:11

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili kapsamında polis ve jandarma ekiplerince hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte uygulama yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili kapsamında polis ve jandarma ekiplerince hassas burunlu narkotik köpekler ile birlikte uygulama yapıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da bayram tatili öncesi ekipler denetimlerini sıklaştırıldı. Bu kapsamda kentin belirli noktalarında aralıksız olarak uygulamalar devam ediyor. Torba Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollere narkotik köpeklerde katıldı. Ekiplerce bayram tatili için araçlarıyla Bodrum'a gelen vatandaşlar trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda bilgilendirildi.

Öte yandan, bayram tatili boyunca gece- gündüz jandarma ve polis ekiplerinin kentin çeşitli noktalarında denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ NARKOTİK KÖPEKLİ DENETİM YAPILDI - Son Dakika


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