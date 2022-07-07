BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika
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BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

07.07.2022 16:25
BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kentin ana arterlerinde yoğunluk yaşandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kentin ana arterlerinde yoğunluk yaşandı. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği noktalarda ambulanslar vakaya ulaşma konusunda zorluk yaşadı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kent trafiğinde yoğunluk yaşandı. Kentin ana arterleri ve işlek caddelerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vakaya giden bazı ambulanslar geçiş sırasında zorluk yaşadı. Yüzlerce metrelik araç kuyruğunun olduğu işlek caddelerde özellikle kent merkezine olan istikametlerde trafik yavaş yavaş ilerledi. Trafiğin arife günü daha da yoğun olması bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BODRUM'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika
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