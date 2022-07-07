Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı'na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Trafiğin arife günü daha yoğun olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Tragger, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da bayram öncesi trafik durma noktasında - Son Dakika

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