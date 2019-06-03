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Bodrum'da bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

Bodrum'a bayram öncesi bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara polis ekipleri geçit vermedi.

Bodrum'da bayram öncesi uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bodrum'a bayram öncesi bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara polis ekipleri geçit vermedi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi alınan Z.A.G. ve E.D. isimli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Z.A.G. isimli şüphelinin Ramazan Bayramı'nda satmak üzere ilçeye bir kargo firmasına ait kamyonetle uyuşturucu madde getireceğine yönelik istihbarat alınması üzerine harekete geçildi.

Önceki gün sabah saatlerinde Torba Uygulama Noktası'nda tertibat alan ekipler, kargo firmasına ait bahse konu kamyoneti durdurup kamyonet sürücüsü S.A. ile Z.A.G. adlı şahsı gözaltına aldı. Narkotik madde arama köpeği Molly ile yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi sonucu 90 adet ecstasy hap ve 64 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Diğer şüpheli E.D. ise çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Z.A.G.'nin konakladığı otelde yapılan aramada 10 ecstacy hap daha ele bulundu.

3 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden Z.A.G. ve E.D. isimli şahıslar tutuklanırken, S.A. isimli şahıs ise serbest bırakıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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