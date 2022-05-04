BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI - Son Dakika
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BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI

04.05.2022 20:25

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yoluna geçti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yoluna geçti. Bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna geçildi. Özellikle bayram tatili boyunca otellerdeki doluluk oranı tatil bitimiyle birlikte yüzde 90'lardan yüzde 60 seviyesiyle geriledi. Gümbet Kavşağı Bodrum- Milas istikametinde araç yoğunluğu gözlenirken, kentin belirli noktalarında tatilcilerin kentten ayrılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşandı.

BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI
BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BODRUM'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ BAŞLADI - Son Dakika


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