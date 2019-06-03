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Bodrum'da bayram yoğunluğu

26 dakika önce

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Trafik denetimlerin yapıldığı uygulama noktalarında aynı anda "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirilerek kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uygulanıyor.
Bodrum'da bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:30 Kaynak: AA
Marmaris, Güney Ege, Bodrum, Güncel
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