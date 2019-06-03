Bodrum'da bayram yoğunluğu
26 dakika önce
Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Güney Ege
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:30 Kaynak: AA
'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum
, Marmaris
, Fethiye
, Akyaka
ve Datça
ilçelerinde Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Trafik denetimlerin yapıldığı uygulama noktalarında aynı anda "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirilerek kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uygulanıyor.
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