BODRUM'DA BAYRAMIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE YERLİ VE YABANCI TURİST HAREKETLİLİĞİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı ve kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Plajlar yerli ve yabancı turistlerle dolarken, bugün sabah saatlerinde 'Club Med 2' adlı gemiyle 242 turist geldi.

Kurban Bayramı tatilinin 3'üncü gününde Bodrum'da yerli ve yabancı turist hareketliliği devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla tatilcilerin akınına uğrayan ilçede, kruvaziyerLE gelen yabancı turistler de hareketliliği artırıyor. Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nın yanı sıra Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak, Göltürkbükü de güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte tatilcilerle doluyor. Tatilcilerin kimi denize girip serinlerken kimileri de şezlonglara uzanıp güneşlenmenin keyfini çıkarıyor.

GEMİYLE GELEN TURİSTLER ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Öte yandan, kente yolcu gemileri gelmeye devam ediyor. Fransa bayraklı 187 metre uzunluğundaki 'Club Med 2' isimli gemi 242 yolcu ve 203 personeliyle bu sabah Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Gemiden inen büyük bölümü Fransız turist çarşıda gezip, alışveriş yaptı, bazıları da ilçedeki tarihi ve ören yerlerini gezdi.

Bölgede restoran işletmeciliği yapan Candan Tokdemir, "Bayramla birlikte turizm sezonu şu an gayet güzel gidiyor. Sadece tüketim biraz daha yavaş ama onun haricinde kalabalık ve şehrin sirkülasyonu çok güzel. Havalarda güzel gidiyor. Tatilciler stres atıyor. Bodrum merkez olarak tercihin en çok olduğu nokta Kumbahçe. Fiyat aralıkları burada biraz daha iyi" dedi.