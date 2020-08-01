Bodrum'da bayramın ikinci gününde plajlar doldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerle doldu.

Kentte hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu ilçede dünyaca ünlü Gümbet, Ortakent ve Bitez Plajı'na gelen tatilciler, denize girerek serinledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 metre aralıklarla konulan şemsiyeler altında güneşlenen tatilciler, keyif yaptı. Bazı tatilcilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Güneşlenmeyi tercih edenler şezlong ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşarken, bazıları da sahilde kitap okuyarak vakit geçirdi. Deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen tatilciler su sporları yaparak serin suların tadını çıkardı.