Bodrum'da bayramlaşma töreni - Son Dakika

Bodrum'da bayramlaşma töreni

Bodrum ilçe protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

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Bodrum ilçe protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.

Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü Bodrum Çarşı ve Kumbahçe mahallelerinde dolaşarak esnafın bayramını kutladı.

Esnafa ve vatandaşlara maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Ahmet Aras, Jandarma, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bayramlaşma töreni - Son Dakika
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