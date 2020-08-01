Bodrum'da bayramlaşma töreni - Son Dakika

Bodrum ilçe protokolü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bodrum Belediyesi Trafo Kafe Hakan Aykan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.
Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü Bodrum Çarşı ve Kumbahçe mahallelerinde dolaşarak esnafın bayramını kutladı.
Esnafa ve vatandaşlara maske kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.