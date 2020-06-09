Bodrum'da bazı işletmelerin sahile beyaz kum döktüğü iddiası - Son Dakika

Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döktüğü tespit edilen tesisler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Yarımada genelindeki bazı sahillere beyaz kum döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ve Torba Mahallesi'nde turizm sezonu öncesinde sahilde kum döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Bu doğrultuda, sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp tutanak tuttu.

Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.

Öte yandan önceki günlerde Bardakçı Koyu'ndaki 5 yıldızlı bir otelin sahiline kalsit plaj kumu dökülmüş, gelen şikayetler üzerine belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, dökülen beyaz kum otel yetkililerince kaldırılmıştı. Yalıkavak Dirmil Mahallesi'ndeki lüks bir sitenin sahil hattına da beton blokların dalgakıran olarak yerleştirildiği ve kepçe ile sahil bandında işlem yapıldığı tespit edilmiş, kum serilmesine izin verilmemişti.