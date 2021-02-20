Bodrum'da belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bodrum'da belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi

20.02.2021 18:49
Bodrum'da belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi, System.String[]

Bodrum ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında, belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başkanlığında, belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İlçedeki bir otelde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Gürün, İl genelinde 950 milyon 652 bin liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Bu rakamın şimdiye kadar Muğla'nın görmediği bir rakam olduğunu belirten Gürün, en fazla yatırımı yapan kuruluşun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirtti.

Gürün, Bodrum yarımadası geneline yapılan altyapı yatırımlarına da değindi.

Alt yapı çalışmalarının bitmesini heyecanla ve merakla beklediklerini dile getiren Gürün, şu anda Bodrum nüfusunun yüzde 46'sının atık su alt yapısından faydalandığını ancak alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla bu rakamın yüzde 91'e çıkacağını ifade etti.

DSİ içme suyu hatlarında yaşanan patlamalara da değinen Gürün, şöyle konuştu:

"Hiçbir kurumla kavga etmek, tartışmak suçu ona yüklemek gibi bir derdim yok. Ben sadece mahkeme tarafından da tespit edilen durumu sizlerle paylaşıyorum. Dolayısı ile çözecek, çözmesi gereken kurumun DSİ olduğunu mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve çözümün noktasını da görmemiz gerekiyor. Benim derdim Bodrum'un suyu. Dolayısıyla şuana kadar ishale hatlarında 2 binin üzerinde patlak oldu. Bu olağan dışı bir şey. Patlağın nedeni belli. Bu hukukun de çeşitli raporlarla da tespit edilmiş durumda. Mahkeme bilir kişi raporu patlamalarda MUSKİ'nin kusurlu olmadığını resmen hukuken tespit etmiş durumda. Hata projelendirme ve yapı denetim süreçlerinde DSİ imalatlarının usulüne göre yapılmaması yüklenicin kusuru olduğu resmen tespit edilmiş durumda. Ben vatandaşımızı anlıyorum 'kim çözerse çözsün' diyor ama ben hem özürlü hattın parasını ödeyeyim hem de büyükşehir belediyesi olarak tekrar yatırım yapma imkanım hukuken yok. Buna müdahil olamam çünkü kamu zararı. Biz bunun Cumhurbaşkanlığı makamında da 5 dakika konuşmanın önemli kısmını buna ayırdık."

Bodrum Belediyesinin şu anda üç katı nüfusa hitap ettiğine işaret eden Gürün, "Bir milyon üstü statüye girdik. Devlet daireleri kurumlar yeniden düzenleme için bir tık yukarı çıkmış olduk. Kışlık nüfusumuz iki milyon." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da amaçlarının bu topraklarda sosyal belediyecilik anlayışı ile daha iyi hizmet üretmek olduğuna dikkati çekti.

Toplantıya, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Büyükşehir Genel Sekreter ve Daire başkanları da katıldı.

Osman Gürün, Yatırım, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da belediye başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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