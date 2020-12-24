Bodrum'da belediye çöp konteynerlerini kendi bünyesinde kurduğu şeflikte onarıyor - Son Dakika

Bodrum'da belediye çöp konteynerlerini kendi bünyesinde kurduğu şeflikte onarıyor

24.12.2020 17:15
Bodrum'da belediye çöp konteynerlerini kendi bünyesinde kurduğu şeflikte onarıyor, System.String[]

Bodrum'da belediye bünyesinde bir yıl önce kurulan Konteyner Tamir Bakım Onarım Şefliği, ilçe genelinde 5 bin 636 çöp konteynerin bakımlarını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçti hem de belediyenin ekonomisine katkı sağladı.

Bodrum'da belediye bünyesinde bir yıl önce kurulan Konteyner Tamir Bakım Onarım Şefliği, ilçe genelinde 5 bin 636 çöp konteynerin bakımlarını yaparak hem görüntü kirliliğinin önüne geçti hem de belediyenin ekonomisine katkı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 bin 500 çöp konteynerinden sorumlu olan şeflik, 770 liralık 350 çöp konteynerinin tamirini yaparak yaklaşık 400 bin lira tasarruf sağladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü birimi içerisinde 3'ü mobil olmak üzere 9 personelle hizmet veren ekip, bugüne kadar ilçe genelinde konteyner tamir bakım çalışmalarını tamamlandı. Tekeri bozuk, altı çürük, kapak arızası olan konteynerler yerinde tamir edilerek boya işlemleri yapıldı.

Tamir ve bakımı mümkün olmayan 763 konteynır ise hurdaya çıkarılarak geri dönüşüme gönderildi.

Onarım çalışmaları kapsamında, periyodik olarak diğer mahallelerde de konteyner tamir bakım çalışmaları planlanıyor.

Ayrıca, ağır hasarlı olan konteynerler, Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki Belediye Kademesinde yenileyerek kullanışlı hale getiriliyor.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da belediye çöp konteynerlerini kendi bünyesinde kurduğu şeflikte onarıyor - Son Dakika


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