Bodrum'da belediye ekipleri sezon hazırlıklarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi, turizm sezonu hazırlık çalışmalarına hız verdi.

Havaların ısınmasıyla ve kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, kent genelinde başlatılan geniş çaplı temizlik, bakım ve tamirat çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, ilçede parkları, belediye kafelerini, plajları salgın tedbirlerine göre düzenlediklerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının öncelikleri arasında olacağını bildirdi.