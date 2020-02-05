Bodrum'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Son Dakika
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Bodrum'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

6 saat önce

Bodrum ilçesinde belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeye başlandı.

Bodrum'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, System.String[]

Bodrum ilçesinde belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeye başlandı.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen, iki gün sürecek eğitimlere 608 belediye personelinin katılacağı belirtildi.

İş güvenliği uzmanları Ahmet Acar, Esat Kaplan, Abidin Türkoğlu ile iş yeri hekimi Dr. Doğan Özkan tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, mesleki hastalıkların sebepleri ve korunma yöntemleri, psikolojik ve biyolojik risk faktörleri, ilk yardım ve mevzuata yeni eklenen sigara kullanmanın zararları ile pasif içicilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Mevzuatı, teknik konular, iş kazaları ve meslek kazalarının neler olduğu ve bunları önlemede işverene, işçiye ve devlete düşen görev ve yükümlülükler gibi konularda bilgi veriliyor.

Eğitime katılan personel programın başında ve sonunda 20'şer sorudan oluşan sınavlara tabi tutulacak.

Nurol Holding, Ahmet Acar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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