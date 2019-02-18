Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Beton Mikseri Devrildi; 1ölü

Bodrum'da Beton Mikseri Devrildi; 1ölü

21 dakika önce

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilerek hurdaya dönen beton mikserinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bodrum'da Beton Mikseri Devrildi; 1ölü, System.String[]
Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre aşırı hız nedeniyle devrilerek hurdaya dönen beton mikserinin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23: 00 sıralarında Bodrum Milas karayolunda meydana geldi. Karayolunun Bodrum istikameti Güvercinlik Mahalle çıkışında meydana gelen kazada, iddiaya göre aşırı hızlı olduğu öğrenilen beton mikserinin sürücüsü Mehmet Kılıç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek bir süre sürüklendikten sonra orta refuje çarparak duran beton mikseri hurdaya döndü. Kaza sonrası sürücü 53 yaşındaki Mehmet Kılıç olay verinde hayatını kaybetti .

Kaza sonrasında Bodrum istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Beton mikseri vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe kapatılan yol polis kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Bodrum, 3. Sayfa
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