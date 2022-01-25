Üye Girişi
Bodrum da beyaza büründü - Son Dakika

Bodrum da beyaza büründü

25.01.2022 15:01

Bodrum da beyaza büründü Çok nadir kar yağışı görülen Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.

Bodrum da beyaza büründü

MUĞLA - Çok nadir kar yağışı görülen Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün geceden itibaren yağan kar ilçenin bazı kesimlerini beyaza bürüdü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bodrum'da da etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar görmeyen çocuklar sabaha kadar kar topu oynadı. İlçeye bağlı bir çok mahallede kar yağışı kendisini gösterdi. Yağışların sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

Bodrum da beyaza büründü
Bodrum da beyaza büründü
Bodrum da beyaza büründü

YORUMLAR
500

Bodrum, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum da beyaza büründü - Son Dakika


THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu         
15:02
Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi? Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?         
14:32
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar         
11:52
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
14:19 İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait
14:17 İzzet Yıldızhan eleştirilere sessiz kalmadı! ''Kimse bana iftira atamaz, bedel ödeyeceksiniz''
14:13 Çinli iş insanları, Türk ortaklarını dolandırdı! Bunalıma giren oğul, intihar etti
14:01 Oğuzhan Özyakup'a İzmir'den sürpriz talip! Pazarlıklar başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum da beyaza büründü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement